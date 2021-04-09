РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 апр. В подмосковном Подольске 10 апреля пройдет второй субботник, в ходе которого жители могут привести в порядок свои дворы и обсудить проблемные вопросы с УК, сообщается на сайте администрации округа.

Муниципальные субботники в рамках весеннего месячника по благоустройству проходят в Подольске. Первый субботник провели 3 апреля, ближайший состоится 10 апреля, затем 17 апреля, а 24 апреля состоится общеобластной субботник. К участию в субботниках привлекают сотрудников 36 управляющих компаний, а также активных жителей многоквартирных домов. Жителей округа Подольск пригласили принять участие в субботниках.

Управляющие организации заготовили необходимое количество инвентаря для проведения работ в рамках субботников: метлы, грабли, лопаты, перчатки, мешки для мусора, тачки, кусторезы, бензопилы, лакокрасочные материалы. Выдача инвентаря и распределение по территориям уборки будут проводиться с 10:00 до 11:00.

Основные работы пройдут с 11:00 до 14:00. В ходе субботников управляющие компании совместно с жителями могут обсудить проблемные вопросы двора и наметить планы работ на весенне-летний период.

Управляющие компании запланировали провести уборку и вывоз мусора, смета, удалить незаконные объявления с фасадов многоквартирных домов (МКД) и столбов освещения. Отремонтируют и покрасят 478 детских и спортивных площадок, сделают ямочный ремонт, приведут в надлежащее состояние 535 информационных стендов на дворовых территориях, 457 контейнерных площадок вблизи многоквартирных домов.

Также обновят ограждения, цоколи и входные группы МКД, сделают пиловку деревьев и сухостоя, побелят деревья, сделают клумбы и цветники, ремонт лавочек и урн, высадят цветы и саженцы, приведут в порядок более 70 мемориальных досок, в том числе 43 посвященных событиям и героям Великой Отечественной войны.