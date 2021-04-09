РИАМО - 9 апр. За год плазму с антителами к Covid-19 сдали 20 тысяч доноров, с их помощью столице удалось заготовить свыше 13 т плазмы, сообщается на сайте мэра Москвы.

Мегаполис стал первым городом РФ, где плазма с антителами стала клинической рекомендацией как часть комплексной терапии коронавируса. Изначально донорами становились 200–300 человек в месяц. На текущий момент их число достигает 3-4 тысяч. Донорами стали 20 тысяч человек, 3 тысячи из которых сдавали плазму два и более раз. Абсолютный рекорд составляет 15 сдач плазмы от одного донора.

Метод лечения плазмой основан на зарубежном опыте и изначально применялся в экспериментальном порядке. Эффективность была доказана на практике. Так, при введении плазмы, выживаемость пациентов с тяжелым течением Covid-19 увеличилась на 19%, а необходимость перевода на искусственное поддержание снизилась вдвое.

На текущий момент иммунную плазму получили свыше 11,5 тысячи пациентов, которые лечатся от коронавируса в городских стационарах Москвы. Переливание плазмы используется московскими стационарами в качестве метода лечения заболевания с апреля 2020 года.

Донором может стать тот, кому исполнилось 18-55 лет, он переболел Covid-19, у него нет хронических болезней, а анализы на ВИЧ, гепатиты В и С являются отрицательными.

Желающие могут задать интересующие их вопросы по номеру горячей линии: +7 (495) 870-45-16, с 09:00 до 19:00 каждый день.

Плазму после коронавируса можно сдать в центрах крови имени О. К. Гаврилова по адресам: улица Бакинская, дом 31, улица Поликарпова, дом 14, корпус 2, в НИИ СП имени Н. В. Склифосовского на Большой Сухаревской площади, дом 3, корпус 12, в Государственных клинических больницах № 52, ГКБ имени М. П. Кончаловского, имени А. К. Ерамишанце, ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова и ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова.

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