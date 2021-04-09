РИАМО - 9 апр. Центральный банк России отозвал лицензию в пятницу у «Нефтепромбанка», приказ опубликован на сайте регулятора, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Нефтепромбанк» занимал 201 место в банковской системе России. Организация потеряла лицензию на основании трех пунктов.

«Утратил собственные средства; проводил операции, имеющие признаки вывода активов; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России», - говорится в сообщении.

ЦБ на протяжении года применял меры в отношении банка. В том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

Банк России неоднократно предупреждал финорганизацию о возможных последствиях.