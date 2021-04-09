РИАМО - 9 апр. Столичная прокуратура инициировала проведение доследственной проверки по факту причинения 10-летней девочке телесных повреждений, сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП произошло 8 апреля в квартире на улице Корнейчука. 37-летняя женщина в алкогольном опьянении без причины начала душить ребенка. Девочке понадобилась помощь врачей.

«Малолетняя проживает с родной бабушкой, на момент происшествия в квартире находился знакомый женщины, который также был в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении.

Во время проверки сотрудники прокуратуры установят все обстоятельства и причины произошедшего. Кроме того, дадут оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

Будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.