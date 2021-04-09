РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 апр. В пятницу культурный центр «Октябрьский» приглашает жителей на выставку рисунков «Грачи прилетели», сообщает пресс-служба администрации Люберец.

На ней будут представлены работы учеников студии правополушарного рисования. В 12:00 выставку можно посетить в здании культурного центра по адресу: поселок Октябрьский, улица Текстильщиков, дом 5А.

В 17:00 насладиться выставкой можно будет в режиме онлайн в социальной сети Instagram: https://www.instagram.com/okt_centrkultura/.