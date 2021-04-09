РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 апр. В городском округе Щелково началась подготовка к пожароопасному периоду, в ближайшее время планируется провести противопожарную опашку – проложить порядка 66 км защитных минерализованных полос около 36 населенных пунктов, граничащих с лесными массивами, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

«Уже сейчас утверждены маршруты для патрулирования протяженностью более 100 км. За пожарной безопасностью следят специалисты администрации городского округа, МЧС и правоохранительных органов. Дополнительно 6 маршрутов, порядка 83 км, патрулируют сотрудники участковых лесничеств. Также сформировано 25 подразделений добровольной пожарной охраны - это свыше 2 тыс человек», - говорится в сообщении.

На случай угрозы пожара подготовлено более 500 источников водоснабжения по всей территории округа, в том числе водоемов и гидрантов. Оборудовано 11 пожарных пирсов.

В период особого противопожарного режима действует ряд ограничений для жителей и организаций, запрещается: проводить пожароопасные работы, использовать открытый огонь, в том числе для сжигания мусора, отходов производства и потребления, строго запрещен пал сухой травы, нельзя посещать лесные массивы при наступлении III и выше класса пожарной опасности в лесах.

Если вы увидели возгорание, необходимо немедленно сообщить по телефону 112.