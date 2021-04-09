РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 апр. Сотрудники пожарной охраны потушили пожар в квартире жилого дома на улице Твардовского подмосковной Балашихи, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

8 апреля в 13:42 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Балашиха, улица Твардовского, дом №26. В 15:15 пожар был ликвидирован.

Информации о пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекли 11 человек и три единицы техники.