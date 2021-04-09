РИАМО - 9 апр. На северо-западе Москвы на Новощукинской улице по техническим причинам задерживаются трамваи № 10, 21, 28к, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Пассажирам рекомендовали пользоваться автобусами. Таким образом, вместо трамваев № 10 и 21 можно воспользоваться автобусами №№ 015, 030, 137, 310, 638, 640, а вместо № 28к – автобусом № 60.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы просит горожан быть внимательными.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас загруженность столичных дорог составляет 4 балла.