РИАМО - 9 апр. В текущем месяце в столице уже выпало более 60% месячной нормы осадков, только 8 апреля выпало до 15 мм осадков - самое большое количество в апреле, сообщается на сайте «Метеоновости».

В ночь на 8 апреля в столице начался дождь, который утром перешел в мокрый снег. Непогода господствовала в мегаполисе до вечера. Местами снег высотой до 1 см сохранился и до минувшей ночи.

В этот день сильный ветер и мокрый снег не позволили воздуху прогреться. В городе температура воздуха в этот день доходила до плюс 5 градусов.

8 апреля стало первым днем с отрицательной аномалией температуры воздуха.