РИАМО - 9 апр. На туристическом сервисе Russpass появились тематические маршруты ко Дню космонавтики, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В нем путешественники могут найти более 40 тематических туров, маршрутов и достопримечательностей, которые помогут изучить историю освоения космоса. 12 апреля 1961 года — 60 лет назад — состоялся запуск ракеты-носителя «Восток», на борту которой был космонавт Юрий Гагарин», - говорится в сообщении.

Пользователям предлагается самостоятельно пройти по маршрутам в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Калуге и Челябинске.

В один из маршрутов вошли шесть достопримечательностей столицы. Те, кто решат прогулять по нему, смогут увидеть монумент «Покорителям космоса» в виде ракеты, посетить Музей космонавтики, прогуляться по аллее Героев Космоса, зайти в мемориальный дом-музей академика С.П. Королева и посетить центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

С помощью Russpass можно составить собственный маршрут из мест, связанных с космосом. Ко Дню космонавтики в сервис включили музеи, планетарии, обсерватории и другие тематические достопримечательности страны.

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