РИАМО - 9 апр. На туристическом сервисе Russpass появились тематические маршруты ко Дню космонавтики, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Пользователям предлагается самостоятельно пройти по маршрутам в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Калуге и Челябинске.
В один из маршрутов вошли шесть достопримечательностей столицы. Те, кто решат прогулять по нему, смогут увидеть монумент «Покорителям космоса» в виде ракеты, посетить Музей космонавтики, прогуляться по аллее Героев Космоса, зайти в мемориальный дом-музей академика С.П. Королева и посетить центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.
С помощью Russpass можно составить собственный маршрут из мест, связанных с космосом. Ко Дню космонавтики в сервис включили музеи, планетарии, обсерватории и другие тематические достопримечательности страны.
Узнайте как стать космонавтом в спецпроекте в честь 60-летия полёта человека в космос>>
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