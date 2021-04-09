РИАМО - 9 апр. На столичной площадке «Старт Хаб Экспо» 13 апреля пройдет выставка инноваций в культуре, индустрии досуга и туризма, в экспозицию вошло более 50 проектов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Задача выставки — демонстрация отечественных технологий мирового стандарта качества, отвечающих актуальным запросам отрасли. Кроме того, участников ждет обширная деловая программа с питч-сессиями, обмен опытом между лидерами индустрии, нетворкинг и работа экспертно-консультационного центра по мерам поддержки от города», — пояснил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Так, состоится шесть треков с питч-сессиями, на которых будут представлены инновационные разработки по направлениям: «модернизация культурных пространств», «доступная среда», «современное благоустройство парков», «маркетинг и цифровизация бизнес-процессов» и «современные туристические сервисы».

Узнать подробную программу и зарегистрироваться можно на сайте.