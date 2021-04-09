РИАМО - 9 апр. Городская выставка-форум «Карьера vs бизнес» пройдет в московском «Цифровом деловом пространстве» на улице Покровка 16 и 17 апреля. На нем молодые участники смогут получить информацию об особенностях построения карьеры и узнают, как открыть свой бизнес, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

В программе форума два направления: «Практикуй» и «Предпринимай». Известные предприниматели расскажут участникам полезные лекции, а компании-партнеры проекта предложат вакансии, собеседования по которым можно будет пройти прямо на форуме. Можно будет пройти личные карьерные консультации и профориентационные тестирования.

«Идея форума — показать два возможных и одинаково перспективных варианта для профессионального развития. Экспозиция и вся программа призваны познакомить молодежь с преимуществами и особенностями каждого направления. И конечно, мы расскажем, на какую поддержку от города молодые специалисты могут рассчитывать», — сказала заместитель мэра столицы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Для заинтересованных в создании своего дела участников направления «Предпринимай» пройдет масштабная деловая игра. Участники разберут себе конкретные бизнес-кейсы, например, определение ниши, регистрация компании, привлечение инвестиций, и должны будут решить их в роли владельца фирмы.

Более 50 российских и международных компаний выступят партнерами форума. HR-эксперты помогут молодым специалистам улучшить их резюме.

По словам председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерины Драгуновой, форум выполняет функцию инструмента для самореализации молодежи. Она надеется, что после общения с профессионалами участники форума смогут найти хорошую работу или открыть собственный бизнес.

Принять участие в форуме могут все желающие в возрасте до 35 лет. Зарегистрироваться на участие можно в группе «ВКонтакте».

«Вопрос трудоустройства молодежи является одним из ключевых для города. Проекты департамента помогают им устроиться в престижные компании еще на стадии учебы в вузах — для этого проводится добровольный квалификационный экзамен», — добавил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, в Москве существует ряд программ по формированию у студентов предпринимательской инициативы. В качестве примера Фурсин привел «Бизнес-уик-энд» и молодежный клуб Business Update.