РИАМО - 9 апр. В Луховицах полицейские задержали мужчину, который вел себя подозрительно и постоянно оглядывался по сторонам, он подозревается в попытке сбыта свыше 230 г наркотиков, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

«При беседе с полицейскими 32-летний ранее судимый житель города Рязань заметно нервничал, в связи с чем сотрудниками Госавтоиспекции было принято решение провести досмотр его транспортного средства. Под передним пассажирским сиденьем сотрудниками ДПС был обнаружен сверток из полимерного пакета с порошкообразным веществом», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что в багажнике задержанного удалось найти сумку с двумя свертками, а также рулоны разноцветной клейкой ленты и пищевой пленки, упаковки полиэтиленовых вакуумных пакетов, электронные весы. После на место происшествия вызвали следственно-оперативную группа ОМВД.

Петрова отметила, что найденное – N-метилэфедрон. По словам подозреваемого, 500 г вещества для расфасовки и сбыта через тайники-закладки в подмосковных городах он забрал в Чехове. Задержанный также указал места, где было сделано шесть закладок. Их изъяли правоохранители.

Уголовное дело возбуждено по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Мужчина заключен под стражу и подозревает в покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.