РИАМО - 9 апр. Подснежники начали появляться в лесах Подмосковья, за незаконный сбор этих растений предусмотрен штраф, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«В подмосковных лесах уже стали появляться подснежники. Это самые популярные цветы весны, но жителям региона стоит быть внимательными, так как растение токсично и может вызвать сильную аллергическую реакцию», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по химическому составу подснежник - ядовитое растение. В стеблях и листьях содержится алкалоид - галантамин, а в луковицах – яд, который может быть опасным и для человека. В больших дозах он вызывает тошноту, рвоту, выпадение волос, нарушение работы почек.

С 1981 года подснежник занесен в Красную книгу РФ. Представители лесного комитета напоминают, что за незаконный сбор и торговлю подснежниками предусмотрены штрафы – 2,5-3 тыс. рублей для граждан, 40 тыс. рублей для должностных лиц и 300 тыс. рублей для юридических лиц.

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