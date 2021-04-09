РИАМО - 9 апр. Жители столицы менее чем за полгода сделали через mos.ru 12,5 тыс. пожертвований на общую сумму более 3,3 млн рублей, на сайте «Душевная Москва» можно узнать, куда пошли эти деньги, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Прошлым летом благотворительные фонды обратились ко мне с предложением открыть на портале mos.ru сервис для сбора средств на программы адресной помощи нуждающимся. Это была хорошая идея. Ведь часто люди хотят помочь, но не знают, как это сделать без лишних усилий, или не очень доверяют рекламе потенциальных получателей», - написал Собянин в своем блоге.

В итоге сервис был запущен осенью прошлого года. Сделать пожертвования очень просто – это займет всего пару кликов. Отправить деньги можно в 34 благотворительных фонда. Все они проверены. Число фондов со временем увеличивается. Все свои траты они публикуют на сайте «Душевная Москва».

Так, например, фонд «Мелодия жизни» купил мальчику Илье Бадину из Курганской области речевой процессор.

Еще фонды помогают бездомным животным. Например, фонд «Ника» занимается созданием центра для бездомных животных «Мокрый нос» в Солнечногорске. В четырех отапливаемых блоках уже живут 400 собак и 50 кошек. Есть и ветеринарная клиника со стационаром. В скором времени они планируют построить отдельный дом для кошек.

Верить нельзя подозревать: как проверить благотворительную организацию>>