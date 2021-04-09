РИАМО - 9 апр. Столичный кинотеатр «Художественный» открылся после масштабной реставрации, в пятницу кинозалы принимают первых зрителей, несмотря на будний день, у кассовой стойки образовалась небольшая очередь, передает корреспондент РИАМО.

«Я всегда любила этот кинотеатр, по молодости часто заходила сюда с друзьями. Это, кажется, первый кинотеатр, в котором я побывала в жизни. Когда узнала, что его наконец открывают снова, решила пойти в первый же день, чтобы посмотреть, как все сделали», - делится одна из посетительниц.

При входе в здание гостей встречают сотрудники кинотеатра, которые показывают посетителям, где находится билетная стойка и гардероб.

«Многие заходящие теряются при входе. Само фойе выглядит как театральное, здесь все блестит. Я думаю, что у людей не сходится в голове, что так может выглядеть не только театр, но и кинотеатр. Посетители задерживаются в дверях и смотрят на обстановку, приходится напоминать им, что надо пройти к гардеробу», - сказал один из сотрудников кинотеатра.

«Художественный» будет работать ежедневно с 09:00 до 03:00, а каждые выходные будут проводиться экскурсии по зданию. Все залы кинотеатра оснастили современным оборудованием — аудиосистемой Dolby Atmos и высокоскоростными лазерными кинопроекторами Barco.

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