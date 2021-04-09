РИАМО - 9 апр. Российский климат будет двигаться в сторону климата Парижа, летом температура будет расти медленнее, сообщил заведующий лабораторией климатологии института географии РАН, заместитель директора института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов.

«То есть зимы будут более мягкими, летом станет теплее. Но летом температура будет расти медленнее, чем зимой. Иными словами, мы будем двигаться в сторону климата Парижа», – сказал Семенов в интервью Lenta.ru.

Он добавил, что для большого количества граждан подобные изменения благоприятны из-за того, что страна живет в условиях холодового стресса, а потепление станет положительным фактором для качества жизни.

Семенов отметил, что будут расти осадки. Их количество уменьшается в субтропиках, а в северных широтах будет увеличиваться. Это приведет к росту стока северных рек и дальнейшему увеличению количества пресной воды – самого ценного ресурса в эпоху глобального потепления.

Минусы, по словам эксперта, представляют собой повышение уровня Мирового океана, рост волн жары, засуху. Во время глобального потепления увеличивается частота опасных метеоявлений. Более влажная атмосфера, которая содержит в себе больше энергии в виде пара, переходит в энергию движения. Это приводит к ливням, шквалам, смерчам. Отрицательным явлением в таянии вечной мерзлоты является и то, что грозовая энергия будет расти.

В зоне риска окажется инфраструктура, которая располагается на севере, а именно дороги, сооружения, трубопроводы. Для конструктивных решений нужны инвестиции.

В Москву идут дожди и мокрый снег: когда ждать возвращения весны>>