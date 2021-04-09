РИАМО - 9 апр. Более 2,7 млн услуг получили пользователи приложения «Моя Москва» за три месяца текущего года, самым популярным стал сервис «Дети в школе», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Приложение «Моя Москва» разработано для жителей столицы. Это официальное приложение портала mos.ru. Сервис помогает в онлайн-формате решать огромное количество бытовых вопросов, связанных со здоровьем, домом, детьми, и экономит личное время.

«Востребованность приложения подтверждается статистикой. Результаты первого квартала 2021 года стали рекордными: в среднем жители получают услуги через приложение 900 тыс. раз в месяц», — сказал заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Максим Алексашкин.

С начала этого года у приложения появилось почти 210 тыс. новых пользователей, а количество установок приложения выросло почти до 2,5 млн. Самым популярным сервисом стал «Дети в школе».С начала года им воспользовались 1,6 млн раз.

Более 430 тыс. обращений с начала года было связано с услугой передачи показаний приборов учета воды. Более 320 тыс. раз записались москвичи через приложение к врачам.

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