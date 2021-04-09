РИАМО - 9 апр. В деревне Осеево городского округа Лосино-Петровский произошло ДТП с участием маршрутного такси, шесть человек были направлены в больницы для осмотра, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Авария произошло поздно вечером 8 апреля.

«В результате нарушения правил дорожного движения произошло лобовое столкновение маршрутного такси № 506К и микроавтобуса Hyundai», - говорится в сообщении.

В результате инцидента погибших нет.