РИАМО - 9 апр. При похудении акцент стоит сделать на аэробных упражнениях, лучше всего заняться ходьбой или комбинированными упражнениями – аэробикой вместе с силовыми упражнениями, сообщила РИАМО врач-диетолог компании Just for you Наталия Герасимова.

«Снижение веса больше всего «любит» аэробную нагрузку. Длительная нагрузка средней интенсивности. Также важно, чтобы нагрузка была комфортной для человека, чтобы она не противоречила эмоциональному настрою и вкусу», - сказала Герасимова.

Она отметила, что оптимальным вариантом для снижения веса является ходьба.

«Идеальная нагрузка для снижения жировой прослойки – это ходьба, умеренный фитнес, хорошо работают комбинированные нагрузки, классическая аэробика, степы и аэробные тренажеры», - добавила врач.

Диетолог подчеркнула, что лучше всего проконсультироваться у врача на счет оптимальной нагрузки. Она напомнила, что многие специалисты оказывают онлайн-консультации.