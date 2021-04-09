РИАМО - 9 апр. Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате ДТП, произошедшего в городском округе Щелково. Об этом РИАМО сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Маршрутное такси «Газель» столкнулось с грузовым автомобилем «Камаз», - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что за последние 8 лет смертность в ДТП в Московской области снижена на 56%, детская смертность в ДТП сократилась на 62%.

В 2020 году смертность в ДТП в Подмосковье уменьшилась на 12%. Число ДТП сократилось на 17%.