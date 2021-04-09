РИАМО - 9 апр. Жителям столицы напомнили о том, что они могут сдать на вечное хранение в Главархив фотографии военных и советских лет из своих семейных архивов, прием начнется в мае, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Подвиг наших соотечественников в Великой Отечественной войне невозможно отразить только через официальные документы. Именно личные истории, фотографии, письма могут рассказать, какими усилиями и жертвами советские люди шли к победе», - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что пару лет назад в столице была запущена акция «Москва — с заботой об истории». В рамках которой москвичи, а также жители других регионов страны могли сдать на вечное хранение в Главархив предметы и документы военного времени.

Сдать фотопленки из семейных архивов с советского времени до 2000-х годов можно будет с мая 2021 года. Фотографии с переданных пленок будут оцифрованы. С согласия автора их могут представить на выставках Главархива и в образовательных проектах.

На данный момент у жителей столицы есть возможность принести в центры госуслуг фронтовые фотографии и письма, номера газет военных лет, а также предметы быта.