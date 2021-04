РИАМО - 9 апр. Главной задачей худеющих к лету людей является сокращение потребляемых калорий при сбалансированном питании, еще важным аспектом при потери веса является физическая активность, сообщила РИАМО врач-диетолог компании Just for you Наталия Герасимова.

«Для снижения веса оптимальным является сбалансированное питание, ограниченное относительно текущего рациона. Но надо понимать, что каждый случай – индивидуальный. Кому-то больше подходит белковый вариант – омлеты, творог, а кто-то худеет на углеводных диетах. Главное, что должен делать человек - это создавать дефицит калорий и увеличивать физическую активность», - сказала Герасимова.

Она добавила, что сочетание правильного питания и физической нагрузки поможет уменьшить жировую прослойку. Но понятие «быстрого похудения» не имеет ничего общего со здоровым снижением веса.

«Слово «быстро» в диетологии вообще не должно существовать. Все быстрые диеты, чаще всего, продиктованы не врачами, а специалистами по питанию и нутрициологами. Они обещают быстрый эффект и не задумываются о последствиях этих быстрых диет и последствиях на здоровье. Поэтому, если есть проблема, как избыточный вес, то к этому надо подходить очень серьезно и составлять программу питания у врача-диетолога», - отметила врач.

По ее словам, нормальная диета, выбранная специалистом, не будет экстремальной и не вызовет стресс у организма.

«Это размеренный тип питания, который без особых проблем и эмоциональных срывов будет переводить человека с привычного рациона на более низкокалорийный и более здоровый», - добавила Наталия Герасимова.

Диетолог подчеркнула, что во время диеты важно набраться терпения, чтобы результат сохранился на долгие годы.