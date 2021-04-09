РИАМО - 9 апр. Утром пробки на дорожной сети столицы составляют 3 балла из 10 возможных, вечером загруженность вырастет до 8 баллов, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На текущий момент движение затруднено на Ярославском шоссе, Волгоградском и Рязанском проспектах.

Проблем с движением нет на Ленинградском, Волоколамском и Рублевском шоссе.

На дорогах Москвы продолжаются ремонтные работы, которые осложняют ситуацию, они проводятся на 82-м, 31-м и 53-м км МКАД, Волоколамском, Дмитровском, Варшавском и Пятницком шоссе, Проспекте Мира, а также на Большом Каменном мосту.

По прогнозу сервиса, к 9 часам плотность движения составит 5 баллов.