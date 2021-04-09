РИАМО - 9 апр. Реставрацию памятника космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в районе развязки с ТТК решили провести после планового осмотра. Планируется восстановить облицовку стилобата и устранить мелкие повреждения, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

В пятницу памятник очистят от грязи после зимы.

«В этом году планируется провести подробное обследование технического состояния и разработать проект реставрации. Сами работы начнутся в 2022 году. Они будут идти под контролем экспертов Мосгорнаследия», — сказала заместитель мэра столицы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, специалисты ликвидируют сколы, удалят загрязнения, а также восстановят полировку облицовочных плит стилобата из лабрадорита, герметичность швов между листами титана, из которых сделан памятник.

Памятник Юрию Гагарину поставили на площади его же имени в 1980 году. Авторами 14-метрового монумента являются скульптор Павел Бондаренко, архитекторы Яков Белопольский, Федор Гажевский и конструктор Алексей Судаков.

Фигура Гагарина сделана из титана, который используют в строительстве космических кораблей и самолетов. Он стал первым монументальным сооружением из литого титана. 239 блоков скреплены между собой болтами из титанового сплава.

Памятник обладает статусом выявленного объекта культурного наследия. Высота колонны, на которой стоит фигура первого человека в космосе, составляет 38 метров. У подножия памятника стоит макет корабля «Восток».

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