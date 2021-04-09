РИАМО - 9 апр. Летом чистой питьевой водой «Мосводоканала» обеспечат всех жителей Дзержинского, часть домов округа уже подключили к московской системе водоснабжения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Качество воды в квартирах в Дзержинском проверили министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, член Общественной палаты региона, актер Алексей Огурцов и глава городского округа Дзержинский Людмила Иванова.

«Благодаря завершению строительства двух участков нового водовода, сегодня водой «Мосводоканала» высокого качества обеспечены более 47 тыс. жителей городского округа», – сказал Велиховский.

Он добавил, что третий участок водовода достроят к июню, это позволит обеспечить водой всех жителей Дзержинского –свыше 56 тыс. человек.

Велиховский отметил, что поручение губернатора Московской области Андрея Воробьева будет выполнено в установленный срок.

Суммарная протяженность трех новых участков водовода до водозаборных узлов №3 и №1 составляет 2,3 км. Возведение сетей водоснабжения и реконструкция водозаборного узла ведется в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда» и региональной программы.

«Чем чище вода, тем более здоров человек. Сегодня мы побывали на подстанциях, видели, что там заменили двигатели, которые работали с 1963 года. Люди рады, что из крана потекла чистая и свежая вода», - сказал Огурцов.

Всего за 7 лет качественная питьевая вода пришла в дома более 2 млн жителей Подмосковья.

«Я родилась здесь, всю жизнь живу. Мы очень долго ждали чистую воду, и где-то три недели назад я открыла кран, и оттуда пошла совсем другая вода. До этого мне приходилось каждую неделю кипятить чайник, а сейчас в нем вообще никакого налета. Спасибо всем - губернатору, министру, главе - за такую огромную работу», - сказала жительница города Дзержинский Галина Сахарова.