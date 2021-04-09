РИАМО - 9 апр. В Москве и Московской области в пятницу температура воздуха прогреется до плюс 7… плюс 12 градусов, возможен небольшой дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».



«Максимальная температура в Москве днем составит плюс 8… плюс 10 градусов, по области – плюс 7… плюс 12 градусов», - говорится в сообщении.



Скорость западного ветра составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха будет около 60%.