РИАМО - 8 апр. В настоящий момент в Московской области остаются вакантными порядка 3 тыс. позиций в сфере агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский провел встречу на тему «АПК Московской области. Обеспечение трудовыми ресурсами. Электронная ярмарка вакансий», на которой вместе с представителями отрасли обсудил нехватку профессиональных кадров в АПК региона в связи с активным развитием сельского хозяйства.

«В АПК области занято 100 тыс. человек, из них на сельхозпредприятиях – 30 тыс. человек. Ежегодно мы привлекаем со стороны более 10 тыс. единиц наемной силы, то есть 10% общего числа трудящихся. Сейчас остаются вакантными около 3 тыс. позиций, которые пока не удается закрыть. Уверен, что и из числа выпускников учебных заведений остается много невостребованных специалистов», - отметил Воскресенский.

По его словам, обычно инициатива профильного трудоустройства сельхозспециалистов идет лично от руководителей учебных заведений и организаций довольно редко. Выпускники аграрных вузов и средних специальных учреждений не всегда обеспечены работой по специальности и зачастую пробивают себе путь на предприятия самостоятельно.

Воскресенский предложил разработать и внедрить в Подмосковье «Электронную ярмарку вакансий» АПК Московской области. По его словам, она должна будет стать единой площадкой для вакансий в отрасли региона с пятью тематическим разделами: получение образования, принятие участия в целевом наборе, прохождение производственной практики, получение временного трудоустройства и получение постоянного трудоустройства.

Генеральный директор компании «ОСП Агро» Анна Рудая считает, что единственное, чем сегодня сельхозпроизводители и работодатели могут удержать работников – это регулирование заработной платы.

Сейчас существуют государственные меры поддержки сельхозработников, например, льготная ипотека. Однако этого недостаточно для популяризации отрасти и привлечения кадров в нее. Нужно тесное взаимодействие учебных заведений и компаний. Она добавила, что ее агрохолдинг готов проводить экскурсии, семинары и производственную практику для студентов.

В результате совещания запланировали выездные экскурсии на сельхозпредприятия для студентов, чтобы они могли увидеть производство изнутри, обсудить напрямую все вопросы, устроиться на практику, а потом, по желанию, и на работу.