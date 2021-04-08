РИАМО - 8 апр. Земельные инспекторы осмотрят более 8890 земельных участков сельскохозяйственного назначения в Подмосковье в летние месяцы этого года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что земельные участки, предназначенные для ведения сельского хозяйства – ценный земельный ресурс, который должен работать, а не простаивать.

«В план для осмотра земель сельхозназначения на 2021 год вошли земельные участки, которые не были введены в хозяйственный оборот в прошлом году, земли без посевов и те, в отношении которых ранее уже было выявлено неиспользование земель», – отметил Разин.

В свою очередь министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что осмотры участков необходимы для того, чтобы побудить правообладателей земель к обработке и использованию земли по назначению, а также для предотвращения зарастания и замусоривания неиспользуемых земель.

Начать осмотры планируют в июне. Больше всего осмотров проведут в Клину, где в план включены 844 участка, в Можайском округе – более 720 участков, Волоколамском округе – более 670 участков, Коломенском округе – более 470 участков и Дмитровском округе – более 440 участков.