РИАМО - 8 апр. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя столицы, которого обвиняют в убийстве женщины и двух 17-летних девушек, сообщает пресс-служба столичного ведомства.

Преступление произошло в январе 2005 года. В квартире на улице Клязьменской подозреваемый из ревности убил свою знакомую и ее подругу.

Для того, чтобы скрыть убийство, он также убил мать одной из девушек, причинив женщине множественные ножевые ранения.

Уголовное дело направлено в Тимирязевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей.