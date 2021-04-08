РИАМО - 8 апр. Еженедельно сотрудники «Почты России» доставляют около 4,5 тыс. «живых» отправлений для клиентов Московского региона, среди таких отправлений — саженцы плодовых и цветущих деревьев, ягодных кустов и рассада, говорится в сообщении компании.

Посылки с саженцами специально готовят к пересылке, учитывая множество факторов, в том числе погодные условия. Например, для защиты корневой системы саженцев используют мох, который удерживает влагу.

Растения помещают в упаковку с отверстиями для циркуляции воздуха. Перед отправкой их хранят в холодильном отделении. Отправления с будущими посадками сотрудники компании перевозят в специальных пластиковых контейнерах. Уже сейчас ежедневно почтальоны и курьеры «Почты России» доставляют сотни посылок с саженцами малины, груши, жимолости, смородины, яблони, сливы, черешни и других культур.

Для удобства садоводов в отделениях «Почты России» Подмосковья можно купить семена и луковичные цветы. Всего представлено 265 видов овощей, зелени и цветов. По итогам прошлого года клиенты приобрели более 670 тыс. пакетов семян и около 14 тыс. луковиц цветов.

Дачники могут также оформить подписку на специализированные издания о саде и огороде. Кстати, ежегодно периодику с советами для садоводов и огородников выписывают чаще всего. Помимо этого, в почтовых офисах можно купить страховку от укуса клеща, что также актуально в начале дачного сезона.