РИАМО - 8 апр. Администрация Коломенского городского округа предоставила подмосковному УФАС сведения в отношении ООО «Бобчелла» для включения в реестр недобросовестных поставщиков после того, как компания не выполнила условия контракта, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Согласно представленным сведениям, администрация заключила с обществом контракт на выполнение работ в условиях повышенной готовности. В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок. В связи с этим фирму включили в реестр недобросовестных поставщиков.