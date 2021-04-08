РИАМО - 8 апр. Курсы по использованию земель сельхозназначения и ликвидации борщевика Сосновского на территории Подмосковья прошли в регионе. Обучение прошли около 200 сотрудников администраций городских округов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Слушатели курса ознакомились с определением признаков использования сельскохозяйственных угодий на территории Московской области, с морфологическими и биологическими особенностями произрастания борщевика. Они узнали об отличии борщевика Сосновского от других видов борщевика, а также о мерах борьбы с борщевиком.

«Обучение организовано в целях обеспечения проведения предстоящих работ по борьбе с борщевиком на территории региона, который представляет опасность для сельского хозяйства, и негативно влияет на плодородные земли и агрокультуры. В 2021 году уничтожение борщевика запланировано на площади свыше 16 тыс. га, расположенных на территории 52 городских округов области. Активное участие в мероприятиях будет способствовать эффективному решению этой проблемы», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он добавил, что участвовать в контроле распространения борщевика может любой житель Подмосковья. Информация о территориях, где будут уничтожать сорняк, есть на публичном Геопортале Московской области. Для каждого участка можно узнать ответственных лиц, форму собственности и категорию земель, приоритет истребления и даты обработок.

Мероприятие организовано Минсельхозпродом Подмосковья совместно с ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж имени Н.Т. Козлова».

Борщевик Сосновского опасен. Его сок, попавший на кожу, под действием ультрафиолета вызывает сильные ожоги, а при попадании в глаза вызывает ожог роговицы, а впоследствии может привести к слепоте.