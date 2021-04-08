РИАМО - 8 апр. Новые и необычные вкусы знаменитой коломенской пастилы представят на IV Международном фестивале культур Восточный базар «Тюбетейка», который пройдет в Москве 9 апреля, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Самаркандский изюм, ургутская зира, хорезмская дыня, ферганский абрикос — таковы новоиспеченные ароматы коломенской пастилы. Это первый опыт копродукции коломенских и узбекских ремесленников. Совсем скоро их объединит новый творческий проект.

Сейчас специалисты «Коломенского посада» уделяют большое внимание воссозданию забытого наследия коломенского шелкоткачества. В ХVIII — первой половине ХIХ века Коломна была центром по производству красивых, дорогих и нарядных шелковых тканей в России. Есть договоренность о том, что маргиландские ткачи соткут первые реплики коломенских узорных тканей по музейным образцам.

Предстоящим летом в стенах бывшего шелкового производства купцов Бабаевых 1823 года откроется выставка «Когда цветет гранат… Хранители традиций Узбекистана». Это экспозиция откроет новую страницу в истории искусства шелкоткачества Коломны и станет первым опытом в создании нового бренда Коломны.