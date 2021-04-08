РИАМО - 8 апр. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что президент РФ Владимир Путин самостоятельно выбрал препарат от коронавируса, передает Федеральное агентство новостей.

Попова заявила, что рада тому, что глава государства здоров.

«Есть целая система, которая защищает здоровье первого лица государства. Это очень важно, что она срабатывает», — отметила глава Роспотребнадзора.

Путин вакцинировался 23 марта. Никто кроме его лечащего врача и самого президента не знает, какую именно прививку от коронавируса он сделал.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>