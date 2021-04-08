РИАМО - 8 апр. Реконструкция автомобильного моста через реку Яузу существенно улучшит транспортное сообщение между районами Свиблово и Южное Медведково, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В четверг глава столичного парламента Алексей Шапошников вместе с префектом Северо-Восточного административного округа Алексеем Беляевым, заместителем гендиректора по строительству дорожных объектов АО «Мосинжпроект» Павлом Хижняком осмотрели 2-ой Медведковский мост и обсудили будущий проект его реконструкции.

«2-ой Медведковский мост активно используется автомобилистами СВАО для передвижения по территории округа. Он соединяет Свиблово и Южное Медведково. Эти районы вошли в состав Москвы в 1960 году. Тогда же – в 1964 году – был построен и мост. Очевидно, что за прошедшие почти 60 лет интенсивность трафика в столице существенно возросла», – подчеркнул Шапошников.

Сейчас сооружение не справляется с современным потоком автомобилей. Из-за этого утром пробка образовывается со стороны Полярной улицы, а вечером со стороны Кольской.

Сам мост – двухсторонний. А к нему ведут четырехполосные дороги. Специалисты уже подготовили заключение, которое подтверждает, что мост не справляется с движением.

«В ближайшее время будут сформированы предложения по решению проблемы: мост будет либо полностью реконструирован, либо рядом с ним возведут новый, а старый сделают пешеходным», – подчеркнул Шапошников.

Предлагается организовать четырехполосную проезжую часть с полноценными тротуарами по обеим сторонам. Это создаст нормальное велопешеходное движение, также снизится нагрузка на мост. А жители районов Свиблово и Южное Медведково перестанут стоять в пробках.

Хорды и ЦКАД: какие дороги построят в Московском регионе в 2021 году>>