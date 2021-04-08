РИАМО - 8 апр. Подготовка к монтажу лифта началась в новом входном павильоне в Московском зоопарке, вход будет располагаться рядом со станцией метро «Баррикадная», сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

«На строительную площадку нового входного павильона в Московском зоопарке произведена поставка лифта. На следующей неделе начнутся монтажные работы», – сказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Новый вход расположится в нескольких метрах от станции метро «Баррикадная». В двухэтажном павильоне разместят билетные кассы и турникеты, будут продавать сувениры. Там же будут кафе и образовательный центр.

Работы по возведению планируют закончить во втором полугодии 2021 года. Сейчас идет строительство внутренних стен и устройство наружных инженерных коммуникаций.