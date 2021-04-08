РИАМО - 8 апр. С 12 апреля в восьми городах Подмосковья состоятся бесплатные киносеансы, на которых покажут фильмы «Гагарин. Первый в космосе» и «Главный», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Кино покажут в Коломне, Дубне, Королеве, Лыткарине, Орехово-Зуеве, Пушкине, Солнечногорске и Зарайске.

Всего к 60-летию первого полета человека в космос в Московской области пройдет более 180 мероприятий. В том числе тематические выставки, мастер-классы, праздничные концерты, лектории, викторины и кинопоказы. Поучаствовать в них смогут более 30 тыс. человек.

Так, в Сергиево-Посадском округе в Культурно-досуговом центре «Радуга» развернута выставка работ изостудии «Солнечный круг», в День космонавтики школьники смогут посетить брейн-ринг «Космическое сражение». В Одинцовском округе состоится научное эрудит-шоу «Космические дали» в КДЦ «Октябрь» и танцевально-игровая программа «Gagarinparty» в культурно-спортивном центре «Часцовский».

Уже 10 апреля в Королеве начнется «Космический фестиваль», который продлится до 18 апреля. В рамках программы пройдет концерт Королевского духового оркестра «С мечтой о далеких звездах», выставка графики «Человек и космос», концерт вокального коллектива им. Н.Е. Антоновой «Королевская Лира».

В Люберцах 12 апреля пройдет торжественный митинг «Первый полет» у памятника Ю.А. Гагарину, который находится рядом с училищем, где занимался первый космонавт планеты. В Центре культуры и семейного досуга «Томилино» также состоится научно-познавательную встреча «Он сказал: «Поехали!» об основных вехах истории развития космической науки.

В Мытищах пройдет тематическая онлайн-викторина в Instagram «Человек в космосе», а в Воскресенске — конкурс 3D-моделей.

Узнайте как стать космонавтом в спецпроекте в честь 60-летия полёта человека в космос>>