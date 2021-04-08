РИАМО - 8 апр. Колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями ночью могут привести к образованию скользкости на тротуарах и дорогах столицы, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

По данным синоптиков, до утра 9 апреля в столице ожидаются местами небольшие осадки. Температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса.

Такие колебания температуры могут приводить к образованию скользкости. При необходимости в местах образования скользкости коммунальщики проведут выборочную противогололедную обработку.

Городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог — мостов, тоннелей, низинных мест, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта.

Бригады «Мосводостока» продолжают дежурить в местах возможных временных скоплений воды. Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы.