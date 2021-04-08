РИАМО - 8 апр. Первый всероссийский «Космический диктант» пройдет 11 апреля в преддверии Дня космонавтики, центральной площадкой станет Центр «Космонавтика и авиация». Об этом сообщает пресс-служба выставки.

Диктант будут писать как онлайн, так и офлайн. Для написания также задействуют такие знаковые объекты, как Звездный городок, Центр управления полетами, космодромы, планетарии, кванториумы и специализированные школы.

Участники должны будут ответить на вопросы об основоположниках космической отрасли, о главных конструкторах, о людях, событиях, фактах, об истории космонавтики.

Вопросы зачитают космонавты МКС, артисты, сыгравшие главные роли в фильмах про космос, руководители Роскосмоса, известные деятели космической отрасли.

Трансляцию можно будет посмотреть будет в группе «Космос» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/space), на сайте Центра «Космонавтика и авиация» и на сайте ВДНХ.

Победители получат подписку на VK Combo на полгода, а также ценные призы и возможность лично посетить одно из предприятий Госкорпорации «Роскосмос». Начало мероприятия в 11:00.