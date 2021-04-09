РИАМО - 9 апр. Благоустройство Садовнической набережной и улицы, а также Раушских переулков началось в центре столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Благоустройство территории проводится в рамках комплексной задачи формирования комфортной городской среды, в том числе вдоль Москвы-реки. Основная цель — создать на набережных удобную прогулочную зону, раскрыть их рекреационный потенциал, сохранив при этом транзитную функцию», — отметил Бирюков.

По его словам, около 11 тыс. кв. м воздушных электросетей уберут в подземные коллекторы. Для доступа к ним сделают более 200 колодцев.

Тротуары выложат новой гранитной плитой, а на дорогах заменят асфальт. Также создадут систему ливневой канализации и сделают для нее 80 новых дождеприемных решеток.

Бирюков добавил, что на Садовнической улице около Детской музыкальной школы им. Джорджа Гершвина тротуар замостят плиткой по авторскому проекту в виде рисунка партитуры с нотами и скрипичным ключом. В качестве материала будут использовать гранатовый амфиболит.

На названных улицах поставят около 320 новых фонарей с энергосберегающими лампами для безопасности пешеходов. На набережной 380 светильников на парапетах обеспечат подсветку.

В рамках благоустройства будет установлено 400 малых архитектурных форм. Для навигации в районе установят шесть информационных стел, а также проведут масштабное озеленение.

Данный проект благоустройства мэр Москвы Сергей Собянин ранее назвал самым крупным на территории столицы в текущем году. Основной идеей будет разделение городского пространства на историческое и современное.​