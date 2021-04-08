РИАМО - 8 апр. Столичный суд арестовал на два месяца старшего помощника московского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Елену Кишкурно. Ее обвиняют в получении крупной взятки, сообщает ТАСС.

Кишкурно пробудет в СИЗО до 7 июня. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По данным источника издания, сумма взятки составляет 5 млн рублей. Дело расследует Главное следственное управление СК РФ по Москве.