РИАМО - 8 апр. Банк «ДОМ.РФ» назвал регионы-лидеры по выдаче ипотеки с использованием семейного капитала. Больше всего таких кредитов было оформлено в Московской области, на которую пришлись 10% ипотеки с маткапиталом, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

В топ-5 регионов также вошли Санкт-Петербург, Москва, Воронежская область и Республика Татарстан.

Спрос на ипотеку с материнским капиталом в марте 2021 года вырос на 20% по сравнению с мартом прошлого года. С начала 2021 года банк получил около 3 тыс. таких заявок на 7,5 млрд рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Всего в банк было подано около 35 тыс. таких заявок общим объемом 86 млрд рублей.

Больше всего выдач приходится на программу покупки готового жилья, доступную по ставке от 6,8% – 45% выданных кредитов. Еще один драйвер спроса – «Семейная ипотека» по ставке от 4,7%. Она занимает 25% в общем объеме выдачи с маткапиталом.

Среди других наиболее востребованных программ – ипотека на первичном рынке по ставке от 6,6%, на нее пришлись 15% выдачи. Доля льготной ипотеки на новостройки по ставке от 4,9% составила 11%.

«Программа получения материнского капитала предусматривает разные варианты использования денежных средств для улучшения жилищных условий с помощью ипотеки. Их можно потратить как на оплату первоначального взноса, так и на погашение ипотеки. В нашем банке более чем в половине случаев материнский капитал был направлен на внесение первоначального взноса – около 60% кредитов», – отметил директор Ипотечного бизнеса банка «ДОМ.РФ» Игорь Ларин.

Подать заявку на ипотеку в банк «ДОМ.РФ» можно также в режиме онлайн по ссылке, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся без посещения офиса и без комиссии – через цифровую платформу с помощью дебетовой карты.

По карте предусмотрены разнообразные бонусы и кешбэк в размере 10% при бронировании отелей, 5% при покупках в категориях транспорт, АЗС, спорт и дом, а также 0,5% в остальных категориях. Карты бесплатны в обслуживании для клиентов, оформивших ипотеку в банке.