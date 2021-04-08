РИАМО - 8 апр. На базе территориальных ветеринарных управлений Минсельхозпрода Подмосковья создали шесть мобильных пунктов искусственного осеменения крупного рогатого скота (КРС), сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Первый мобильный пункт искусственного осеменения КРС начал функционировать в области в октябре 2019 года.

«В 2020 году специалисты ветеринарной мобильной службы провели 500 выездов и осеменили 375 голов крупного рогатого скота. За первый квартал текущего года осеменено 47 голов коров», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных — важное мероприятие, которое проводится с целью использования генетического материала высокоценных племенных производителей для улучшения породных и повышения продуктивных качеств животных.

«Искусственное осеменение предполагает ряд преимуществ. Каждый владелец крестьянского фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства может выбрать наиболее оптимальный генетический материал, увеличить экономические показатели хозяйства, четко планировать приплод, а также исключить риски возникновения инфекционных заболеваний», — добавил Воскресенский.

Работы приводятся высококвалифицированными ветеринарными специалистами с использованием современных методик и оборудования экспертного класса.

Помимо искусственного осеменения, проводится УЗИ диагностика стельности на ранних сроках. Мобильные пункты осуществляют выезды по всей территории Московской области.