РИАМО - 8 апр. Четвертый поток «Акселератора самозанятости» завершился в столичном центре «Моя карьера», программа предназначена для тех, кто хочет начать зарабатывать на своем опыте, навыках и интересах, сообщает пресс-служба центра.

Участники курса последовательно прошли шесть модулей, которые состоят из основ организации предпринимательства — выбора сферы деятельности, каналов продвижения, а также эффективного предложения для клиента.

«Важным результатом стало решение участников программы заявить о себе и своем предложении на личных страницах и в сообществах в соцсетях. Это значит, что люди обрели знания и уверенность, которые позволят им самореализоваться», — сказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Опрос слушателей программы показал, что 20% участников на входе не имели бизнес-идеи, но потом смогли сформулировать бизнес направление. Большая часть — 70%, не могли просчитать себестоимость своего товара и услуги, а также правильно установить на него цену. Но курс помог им разобраться с ценообразованием.

Программа «Акселератор самозанятости» стартовала в сентябре 2020 года. За этот период в ней приняли участие 329 соискателей центра «Моя карьера». Занятия проходят с соблюдением всех мер безопасности в здании центра «Моя карьера» по адресу: улица Сергия Радонежского, д. 1 стр. 1.