РИАМО - 8 апр. Удержание ребенка одним из родителей необходимо законодательно приравнять к похищению, такую инициативу ранее уже поддержали депутаты Мособлдумы, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Мы бы хотели приравнять удержание ребенка одним из родителей и невозможность общаться с другим родителем к похищению. Мы это будем выносить обязательно (в качестве законодательной инициативы - ред.)», — сказала Мишонова в эфире «Вести FM».

Она отметила, что также аппарат уполномоченного выступает за ужесточение наказания за неисполнение решений суда в части родительских споров.