РИАМО - 8 апр. Система мониторинга речного транспорта в Москве сможет определять не только судна, но и людей на воде. 111 камер уже следят за акваторией, сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Ночью 8 апреля спасатели сняли с дрейфующей льдины на Москве-реке в районе Саввинской набережной женщину. Сейчас она в реанимации. Система поможет быстро заметить такие ситуации и избегать трагических последствий. Неизвестно чем бы закончился инцидент, если бы льдина не попала в объектив камеры.

«Летняя пассажирская навигация на Москве-реке стартует совсем скоро. Мы хотим быть готовыми к любым ситуациям, которые могут случиться на воде. И раз есть реальные примеры, как люди дрейфуют по Москве-реке на льдинах и других предметах, мы готовы улучшать наши технологии. Безопасность на дороге, в воздухе и в воде — в приоритете», — сказал заместитель руководителя ЦОДД Москвы Дмитрий Горшков.

По его словам, изначально система мониторинга ориентировалась на водный транспорт: пассажирский, грузовой и даже маломерный. Однако технологии способны выполнять и дополнительные задачи.

111 камер уже следят за акваторией. Скоро система сама будет автоматически реагировать на небольшие объекты и оповещать оперативные службы.

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