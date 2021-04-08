РИАМО - 8 апр. Система мониторинга речного транспорта в Москве сможет определять не только судна, но и людей на воде. 111 камер уже следят за акваторией, сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».
Ночью 8 апреля спасатели сняли с дрейфующей льдины на Москве-реке в районе Саввинской набережной женщину. Сейчас она в реанимации. Система поможет быстро заметить такие ситуации и избегать трагических последствий. Неизвестно чем бы закончился инцидент, если бы льдина не попала в объектив камеры.
По его словам, изначально система мониторинга ориентировалась на водный транспорт: пассажирский, грузовой и даже маломерный. Однако технологии способны выполнять и дополнительные задачи.
111 камер уже следят за акваторией. Скоро система сама будет автоматически реагировать на небольшие объекты и оповещать оперативные службы.
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