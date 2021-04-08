РИАМО - 8 апр. Электропоезд сообщением Крутое — Москва сбил мужчину в районе станции Нижегородская Горьковского направления МЖД, он погиб на месте, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Предварительно, причиной трагедии стало несоблюдение гражданином правил безопасности на железной дороги.

На месте ЧП работают сотрудники транспортной полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Транспортная полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасносного поведения на объектах железной дороги.