РИАМО - 8 апр. Жители Дмитровского городского округа сообщили, что видели песцов. Предварительно, они сбежали от волонтеров, которые выкупили их на звероферме в Дагестане, чтобы спасти от убоя. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

«Сейчас выясняется, где конкретно вырвались песцы. Очень важно найти их и отловить. Во-первых, эти животные не смогут выжить в нашем климате, хотя рацион их питания сходен с лисьим. Но еще важнее то, что нет информации, проходили ли песцы вакцинацию от бешенства. Они являются переносчиками заболевания столь же часто, как лисы», — сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

По словам министра, эти животные агрессивны и небезопасны для человека, тем более, что они находятся в стрессовом состоянии.

Жителей Подмосковья предупредили о том, что ни в коем случае нельзя приближаться к песцам, пытаться их поймать или прикармливать. Изымать животных из природы должны только опытные специалисты.

«Отдельная просьба к зоозащитникам и волонтерам: прежде чем брать на себя ответственность за диких зверей, убедитесь, что сможете с ними справиться и содержать в комфортных условиях», — заключил Разин.