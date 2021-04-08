РИАМО - 8 апр. Столичные полицейские менее чем за сутки установили и задержали подозреваемого в краже дорогого телефона в московском метро у спящей пассажирки, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Им оказался судимый 42-летний приезжий мужчина, который ранее уже был судим.

Ранее в дежурную часть отдела полиции обратилась 22-летняя жительница Подмосковья. Она рассказала, что в вагоне электропоезда, следовавшего по Таганско-Краснопресненской линии столичного метро, неизвестный похитил ее телефон стоимостью более 64 тыс. рублей.

Подозреваемого оперативно задержали в квартире его родственника в Восточном округе столицы. По данным правоохранителей, злоумышленник воспользовался тем, что девушка спала, а в вагоне электропоезда практически не было пассажиров. Позже он продалсмартфон на одном из вокзалов города.

Полицейские установили место сбыта и изъяли гаджет. Скоро его вернут законной владелице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.